Journées Européennes Patrimoine Château de la Montchevalleraie Segré-en-Anjou Bleu

Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Découvrez le Château de la Montchevalleraie à Aviré lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>866 chemin de La Morlière

Élégante demeure familiale construite au 18ème siècle pour des notables angevins. Un parc de 6 ha, des sculptures végétales et une pièce d’eau d’environ 6000 m2 complètent le domaine.

Visite guidée des intérieurs par les propriétaires du château

Samedi et Dimanche // à 14h15 15h15 16h15 17h15

Visite guidée

Durée 1h

8€ par personne Gratuit -12ans

Jauge limitée Réservation obligatoire .

Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 32 24

English :

Discover the Château de la Montchevalleraie in Aviré during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château de la Montchevalleraie in Aviré während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il Castello della Montchevalleraie ad Aviré durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el castillo de la Montchevalleraie en Aviré durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

