Journées Européennes Patrimoine Château du Hardas Louvaines Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Château du Hardas Louvaines Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Château du Hardas

Louvaines Château du Hardas Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Château du Hardas lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Le Hardas

Ancienne forteresse militaire du 14ème siècle, embellie à la Renaissance

Commentaire sur les différentes périodes du Hardas (Guerre de Cent Ans, Renaissance, réhabilitation actuelle)

Samedi et Dimanche // 14h à 18h

Visite guidée des extérieurs

Durée 40 min

3€ par personne Gratuit de 15 ans

Chiens acceptés tenus en laisse /! Pas de toilettes

06 78 94 41 55 .

Louvaines Château du Hardas Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 94 41 55

English :

Discover the Château du Hardas during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château du Hardas während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château du Hardas durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Château du Hardas durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

