Journées Européennes Patrimoine Château Médiéval de Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine Château Médiéval de Pouancé

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Château médiéval de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine 20 et 21 Septembre 2021.

>Enclos du Vieux Château

Découverte historique et architecturale de cette forteresse angevine, véritable château fort construit au 13ème siècle sur les Marches de Bretagne

Samedi et Dimanche // 14h30 à 17h30

Durée de la visite 45 min

Départ toutes les 45 min du Grenier à Sel (1 allée Louis Bessière)

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo

Gratuit .

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the medieval Château de Pouancé during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2021.

German :

Entdecken Sie das mittelalterliche Schloss von Pouancé während der Europäischen Tage des Kulturerbes 20. und 21. September 2021.

Italiano :

Scoprite il castello medievale di Pouancé durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2021.

Espanol :

Descubra el castillo medieval de Pouancé durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2021.

