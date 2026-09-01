Journées Européennes Patrimoine – Château Médiéval de Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Château Médiéval de Pouancé

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le Château médiéval de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 Septembre 2026.

>Enclos du Vieux Château

Découverte historique et architecturale de cette forteresse angevine, véritable château fort construit au 13ème siècle sur les Marches de Bretagne

Samedi et Dimanche // 14h30 à 17h30

Durée de la visite : 45 min

Départ toutes les 45 min du Grenier à Sel (1 allée Louis Bessière)

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo

Gratuit .

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Discover the medieval castle of Pouancé during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Château Médiéval de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu