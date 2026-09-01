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AGENDA · Ombrée d'Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé Grenier à sel Ombrée d’Anjou

dimanche 20 septembre 2026 · Grenier à sel · Ombrée d'Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Grenier à sel
Adresse
1, rue Louis Bessière
Ville
49420 Ombrée d'Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé

Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez la Cité médiévale de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine le 20 Septembre 2026.
Déambulation guidée au cœur de l’histoire de cette Petite Cité de Caractère
Dimanche // 10h30
Durée : 1h30
Départ du Grenier à Sel (1 allée Louis Bessière)
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo
Gratuit
Places limitées – Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de l’Anjou bleu   .

Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83  officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Discover the Medieval Town of Pouancé during European Heritage Days on September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu

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