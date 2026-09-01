Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé Grenier à sel Ombrée d’Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Grenier à sel · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé
Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez la Cité médiévale de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine le 20 Septembre 2026.
Déambulation guidée au cœur de l’histoire de cette Petite Cité de Caractère
Dimanche // 10h30
Durée : 1h30
Départ du Grenier à Sel (1 allée Louis Bessière)
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo
Gratuit
Places limitées – Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de l’Anjou bleu .
Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Discover the Medieval Town of Pouancé during European Heritage Days on September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Cité médiévale de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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