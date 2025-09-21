Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan

Villemoisan Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 14:30:00

2025-09-21

Découvrez la commanderie de Villemoisan lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.

>Lieu-dit La Commanderie

Edifice et sa chapelle construits au 12ème siècle par l’Ordre des Templiers. Chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou

Dimanche // à 14h30 et 16h30

Visite commentée par les propriétaires

Gratuit .

Villemoisan Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 73 24 73

English :

Discover the Villemoisan Commandery during the European Heritage Days on September 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kommandantur von Villemoisan während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la Commenda di Villemoisan durante le Giornate Europee del Patrimonio il 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la Comandancia de Villemoisan durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.

