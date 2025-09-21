Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence
Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan
Villemoisan Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Découvrez la commanderie de Villemoisan lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.
>Lieu-dit La Commanderie
Edifice et sa chapelle construits au 12ème siècle par l’Ordre des Templiers. Chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou
Dimanche // à 14h30 et 16h30
Visite commentée par les propriétaires
Gratuit .
Villemoisan Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 73 24 73
English :
Discover the Villemoisan Commandery during the European Heritage Days on September 21, 2025.
German :
Entdecken Sie die Kommandantur von Villemoisan während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite la Commenda di Villemoisan durante le Giornate Europee del Patrimonio il 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra la Comandancia de Villemoisan durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.
L’événement Journées Européennes Patrimoine Commanderie de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu