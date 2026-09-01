Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé St Aubin Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé

St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’église Saint-Aubin de Pouancé lors des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.

Rue de l’hippodrome

Église construite au début du 12ème siècle et restaurée au 19ème siècle avec l’ajout de fresques

Samedi et dimanche // 10h à 18h

Visite libre

Gratuit .

St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 41 08 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Discover the Saint-Aubin Church in Pouancé during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu