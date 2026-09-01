Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé St Aubin Ombrée d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · St Aubin · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé
St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’église Saint-Aubin de Pouancé lors des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
Rue de l’hippodrome
Église construite au début du 12ème siècle et restaurée au 19ème siècle avec l’ajout de fresques
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit .
St Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 41 08 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Discover the Saint-Aubin Church in Pouancé during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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