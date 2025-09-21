Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Aubin Le Louroux-Béconnais Eglise Saint-Aubin Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Aubin Le Louroux-Béconnais Eglise Saint-Aubin Val d’Erdre-Auxence dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Aubin Le Louroux-Béconnais

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez l’église Saint-Aubin du Louroux-BéconnaisJournées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Place de l’église

L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains.

Dimanche // 12h à 18h

Visite libre avec panneaux explicatifs

Gratuit .

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87

English :

Discover the Saint-Aubin church in Le Louroux-BéconnaisEuropean Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Aubin in Le Louroux-BéconnaisEuropäische Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Aubin a Le Louroux-BéconnaisGiornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Aubin en Le Louroux-BéconnaisJornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Aubin Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Anjou bleu