Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Eglise Saint-Aubin Val d’Erdre-Auxence
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin · Val d'Erdre-Auxence
Informations pratiques
Val d’Erdre-Auxence
Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais
Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’église Saint-Aubin du Louroux-BéconnaisJournées Européennes du Patrimoine les dimanche 20 Septembre 2026.
>Place de l’église
L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains.
Dimanche // 12h à 18h
Visite libre avec panneaux explicatifs
Gratuit .
Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87
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English :
Discover the Saint-Aubin Church in Louroux-Béconnais during the European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
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