Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Eglise Saint-Aubin Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’église Saint-Aubin du Louroux-BéconnaisJournées Européennes du Patrimoine les dimanche 20 Septembre 2026.

>Place de l’église

L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains.

Dimanche // 12h à 18h

Visite libre avec panneaux explicatifs

Gratuit .

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87

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English :

Discover the Saint-Aubin Church in Louroux-Béconnais during the European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu