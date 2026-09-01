UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Val d'Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Eglise Saint-Aubin Val d’Erdre-Auxence

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin · Val d'Erdre-Auxence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Eglise Saint-Aubin
Adresse
D961
Ville
49370 Val d'Erdre-Auxence
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez l’église Saint-Aubin du Louroux-BéconnaisJournées Européennes du Patrimoine les dimanche 20 Septembre 2026.
>Place de l’église
L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains.
Dimanche // 12h à 18h
Visite libre avec panneaux explicatifs
Gratuit   .

Eglise Saint-Aubin D961 Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Saint-Aubin Church in Louroux-Béconnais during the European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Aubin – Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire)