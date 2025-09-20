Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin

Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église Saint-Martin d’Aviré lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Rue d’Anjou

Église construite au 12ème siècle. L’édifice est restauré en 1843 par l’architecte Châtelais puis modifié à nouveau en 1898 et 1914.

Samedi et Dimanche // 10h à 18h

Visite libre

Gratuit .

Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 35

English :

Discover the Saint-Martin d’Aviré church during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Martin d’Aviré während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Martin d’Aviré durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Martin d’Aviré durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu