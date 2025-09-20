Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin
Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez l’église Saint-Martin d’Aviré lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
>Rue d’Anjou
Église construite au 12ème siècle. L’édifice est restauré en 1843 par l’architecte Châtelais puis modifié à nouveau en 1898 et 1914.
Samedi et Dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit .
Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 35
English :
Discover the Saint-Martin d’Aviré church during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie die Kirche Saint-Martin d’Aviré während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite la chiesa di Saint-Martin d’Aviré durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra la iglesia de Saint-Martin d’Aviré durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
