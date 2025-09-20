Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte Armaillé
Découvrez l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé et sa crypte Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
>Rue du Lavoir
Église construite au 19ème siècle dans un style néo-gothique. Accès à la crypte abritant des plate-tombes du 17ème siècle
Samedi et Dimanche // 10h à 18h
Visite libre avec panneaux explicatifs
Gratuit .
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Armaillé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 32 41
English :
Discover the Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé church and its crypt European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie die Kirche Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé und ihre Krypta Europäische Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite la chiesa di Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé e la sua cripta Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra la iglesia de Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé y sus criptas Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
