Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte Armaillé

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte Armaillé samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Armaillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé et sa crypte Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Rue du Lavoir

Église construite au 19ème siècle dans un style néo-gothique. Accès à la crypte abritant des plate-tombes du 17ème siècle

Samedi et Dimanche // 10h à 18h

Visite libre avec panneaux explicatifs

Gratuit .

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Armaillé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 32 41

English :

Discover the Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé church and its crypt European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé und ihre Krypta Europäische Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé e la sua cripta Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Pierre Saint-Paul d’Armaillé y sus criptas Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte Armaillé a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu