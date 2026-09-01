Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Victor – La Pouëze (Erdre en Anjou) La Pouëze Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Victor – La Pouëze (Erdre en Anjou)

La Pouëze Eglise Saint-Victor Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’église Saint-Victor de La Pouëze lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.

>Rue du Parc

Église construite en 1838, agrandie en 1865 d’un double transept, qui lui donne l’originalité d’une forme en croix de lorraine

Samedi et dimanche // 10h à 18h

Visite libre

Gratuit .

La Pouëze Eglise Saint-Victor Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02

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English :

Discover the Saint-Victor Church in La Pouze during European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Victor – La Pouëze (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu