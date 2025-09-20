Journées Européennes Patrimoine Enclos du Vieux Château Pouancé Ombrée d’Anjou

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’enclos du vieux château lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

Samedi Soirée festive

Musique / Buvette / Restauration sur place Food truck

À 18h45, retrouvez-nous à l’enclos du château pour accompagner la fanfare SMILE QUINTET jusqu’au pré de la Fuye.

À partir de 20h00, préparez-vous à vibrer au rythme de la musique traditionnelle avec le groupe Stradivariés

À 22h00, Tir du feu artifice

À partir de 22h30 clôturer cette soirée festive avec un Karaoké festif et déguisé, animé par Karao-Také

Dimanche L’ Association Patrimoine et Culture du Pouancéen et le Centre du patrimoine proposent des animations le dimanche 21 septembre, de 9h00 à 18h00

– Des jeux en bois du Centre du Patrimoine et du Foyer Logement de Pouancé

– Une braderie de livres à la Bouquinerie .

Pouancé Enclos du Vieux château Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 43 88

English :

Discover the old castle enclosure during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Gehege des alten Schlosses während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il recinto dell’antico castello durante le Giornate Europee del Patrimonio del 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el recinto del antiguo castillo durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

