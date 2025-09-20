Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA La Pouëze Erdre-en-Anjou
Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA La Pouëze Erdre-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA
La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez l’ancienne machinerie de l’entreprise IRONA lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
>17bis, rue des ardoisières
En complément de la visite de la Carrée ardoisière, découverte de la salle des machines devenue tiers-lieu, avec projection d’un film explicatif
En partenariat avec l’association Si La Pouëze m’était contée
Samedi et dimanche // 14h30 à 17h
Gratuit .
La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 96 72 officedetourisme@anjoubleu.com
English :
Discover IRONA’s former machinery during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie die alte Maschinerie der Firma IRONA während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite gli antichi macchinari dell’azienda IRONA durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra la antigua maquinaria de la empresa IRONA durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
L’événement Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu