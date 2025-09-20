Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA La Pouëze Erdre-en-Anjou

Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA La Pouëze Erdre-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA

La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’ancienne machinerie de l’entreprise IRONA lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>17bis, rue des ardoisières

En complément de la visite de la Carrée ardoisière, découverte de la salle des machines devenue tiers-lieu, avec projection d’un film explicatif

En partenariat avec l’association Si La Pouëze m’était contée

Samedi et dimanche // 14h30 à 17h

Gratuit .

La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 96 72 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover IRONA’s former machinery during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die alte Maschinerie der Firma IRONA während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite gli antichi macchinari dell’azienda IRONA durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la antigua maquinaria de la empresa IRONA durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Entreprise IRONA Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu