Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence
dimanche 20 septembre 2026 · Le Louroux-Béconnais · Val d'Erdre-Auxence
Informations pratiques
Val d’Erdre-Auxence
Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie
Le Louroux-Béconnais La Milandrie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez la Ferme de la Milandrie lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 Septembre 2026.
>La Milandrie
C’est au Hameau de la Milandrie qu’a été arrêté Noël Pinot, curé réfractaire du Louroux-Béconnais, lors de la Révolution
Dimanche // 14h à 17h
Visite commentée avec panneaux explicatifs
Gratuit .
Le Louroux-Béconnais La Milandrie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Ferme de la Milandrie during European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence 19 septembre 2026
- Visite du Prieuré, Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence 19 septembre 2026
- Visite de la Commanderie, La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence 20 septembre 2026
- Festi’val du Son Le Louroux-Béconnais Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 26 septembre 2026
- Livre en fête soirée pyj’othèque Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence 2 octobre 2026