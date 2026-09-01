Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie

Le Louroux-Béconnais La Milandrie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la Ferme de la Milandrie lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 Septembre 2026.

>La Milandrie

C’est au Hameau de la Milandrie qu’a été arrêté Noël Pinot, curé réfractaire du Louroux-Béconnais, lors de la Révolution

Dimanche // 14h à 17h

Visite commentée avec panneaux explicatifs

Gratuit .

Le Louroux-Béconnais La Milandrie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

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English :

Come discover the Ferme de la Milandrie during European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Ferme de la Milandrie Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu