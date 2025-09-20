Journées Européennes Patrimoine Grenier à sel Grenier à sel Ombrée d’Anjou

Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Découvrez le grenier à sel lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

Visites du Grenier à sel

Profitez des Journées du patrimoine pour visiter le Grenier à sel.

Le Grenier à sel est principalement occupé par l’Office de Tourisme de l’Anjou Bleu, pour accueillir les visiteurs du château médiéval et de la visite de la Cité médiévale.

Diffusion d’extraits du film L’œil-de-Bœuf réalisé par Benoit BELLANGER.

Personnage pittoresque de la vie Pouancéenne des années 50-70, Louis BESSIÈRE Loulou a marqué la commune par sa verve, sa plume et sa signature L’œil de Bœuf tout en devenant le dernier chatelain de notre forteresse.

Benoit BELLANGER, Pouancéen et fils de commerçants connaissait bien Louis BESSIÈRE, il a participé aux fouilles dans le vieux château.

En 2000, il réalisa un film et un spectacle sur l’œil de Bœuf.

Benoit nous a quitté en 2010, il avait 50 ans. (Christophe BRÉGET)

Samedi et Dimanche // 15h30 à 18h30

Gratuit.

Accès toilette et PMR .

Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 43 88

English :

Discover the salt granary during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie den Salzspeicher während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il magazzino del sale durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el almacén de sal durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

