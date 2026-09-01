Journées Européennes Patrimoine – Grenier à sel Grenier à sel Ombrée d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Grenier à sel · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Journées Européennes Patrimoine – Grenier à sel
Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le grenier à sel lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
LE GRAND DÉFI DE L’ÉCOLE DES SORCIERS
Amis sorciers et sorcières, vous avez été sélectionnés pour relever le grand défi du concours d’entrée à l’école de sorcellerie de Coudlard. À l’aide de votre document magique, percez le secret des énigmes qui croiseront votre chemin. Prouvez votre ingéniosité et réussissez à ouvrir une boîte mystérieuse. Ainsi, vous pourrez intégrer la grande école prestigieuse de Coudlard et faire partie de l’élite de la sorcellerie.
Samedi // à 14h30 et à 16h30
• Jeu de piste familial
• Durée : 1h -1h30
• Gratuit
• À partir de 7 ans .
Grenier à sel 1, rue Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 43 88
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English :
Discover the salt warehouse during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Grenier à sel Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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