Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques Pouancé Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques

Pouancé Cimetière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la chapelle Saint-Jacques de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2025.

Cimetière de Saint-Aubin

Chapelle édifiée au 16ème siècle et déplacée au 19ème siècle à l’intérieur du cimetière Saint-Aubin, choisie pour se souvenir des 44 Poilus de la paroisse et valorisée par l’association Patrimoine et culture du Pouancéen et l’EPIDE

Samedi et Dimanche // 10h à 18h

Visite libre

Gratuit .

Pouancé Cimetière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 41 08

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English :

Discover the Saint-Jacques Chapel in Pouancé during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu