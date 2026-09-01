Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques Pouancé Ombrée d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Pouancé · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques
Pouancé Cimetière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez la chapelle Saint-Jacques de Pouancé lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2025.
Cimetière de Saint-Aubin
Chapelle édifiée au 16ème siècle et déplacée au 19ème siècle à l’intérieur du cimetière Saint-Aubin, choisie pour se souvenir des 44 Poilus de la paroisse et valorisée par l’association Patrimoine et culture du Pouancéen et l’EPIDE
Samedi et Dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit .
Pouancé Cimetière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 41 08
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English :
Discover the Saint-Jacques Chapel in Pouancé during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2025.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – La Chapelle Saint-Jacques Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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