Journées Européennes Patrimoine Musée Archéologique de Châtelais Rue du musée Segré-en-Anjou Bleu

Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Découvrez le Musée Archéologique de Châtelais lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.
Ce musée local vous transporte dans l’Histoire, du Néolithique au Moyen-Âge. Grâce aux découvertes archéologiques locales, vous prendrez plaisir à observer des objets trouvés dans le secteur comme des pierres taillées, des silex, des haches et poignards en bronze, des monnaies gallo-romaines, des sarcophages mérovingiens… La visite s’accompagne d’une présentation sur l’évolution des châteaux.
Dimanche // 10h à 17h30
Visite libre ou commentée
Prolongez votre visite avec la découverte libre du village et de ses nombreux vestiges historiques (parcours avec panneaux explicatifs)
English :
Discover the Musée Archéologique de Châtelais during the European Heritage Days on September 21, 2025.
German :
Entdecken Sie das Archäologische Museum von Châtelais während der Europäischen Tage des Denkmals am 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite il Museo Archeologico Châtelais durante le Giornate Europee del Patrimonio il 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra el Museo Arqueológico Châtelais durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.
