Journées Européennes Patrimoine Musée Archéologique de Châtelais Rue du musée Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Musée Archéologique de Châtelais Rue du musée Segré-en-Anjou Bleu dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Musée Archéologique de Châtelais

Rue du musée Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez le Musée Archéologique de Châtelais lors des Journées Européennes du Patrimoine le 21 Septembre 2025.

>5, rue du musée

Ce musée local vous transporte dans l’Histoire, du Néolithique au Moyen-Âge. Grâce aux découvertes archéologiques locales, vous prendrez plaisir à observer des objets trouvés dans le secteur comme des pierres taillées, des silex, des haches et poignards en bronze, des monnaies gallo-romaines, des sarcophages mérovingiens… La visite s’accompagne d’une présentation sur l’évolution des châteaux.

Dimanche // 10h à 17h30

Visite libre ou commentée

Prolongez votre visite avec la découverte libre du village et de ses nombreux vestiges historiques (parcours avec panneaux explicatifs)

Gratuit .

Rue du musée Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 60 52

English :

Discover the Musée Archéologique de Châtelais during the European Heritage Days on September 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Archäologische Museum von Châtelais während der Europäischen Tage des Denkmals am 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il Museo Archeologico Châtelais durante le Giornate Europee del Patrimonio il 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Museo Arqueológico Châtelais durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Musée Archéologique de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu