Journées Européennes Patrimoine Prieuré de la Jaillette à Louvaines Prieuré de la Jaillette Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Prieuré de la Jaillette à Louvaines Prieuré de la Jaillette Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes Patrimoine Prieuré de la Jaillette à Louvaines

Prieuré de la Jaillette Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le prieuré de la Jaillette à LouvainesJournées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Lieu-dit La Jaillette

Le Prieuré de la Jaillette ou l’abbaye est le seul prieuré du 13ème siècle en Pays de la Loire à posséder la majorité de ses éléments architecturaux de l’époque de sa construction. Découverte de la salle capitulaire, du dortoir des moines et du cloître

Samedi // 14h-18h

Dimanche // 10h-12h et 14h-18h

Visite guidée avec un départ toutes les heures

Durée 1h

5€ par personne gratuit pour les de 15 ans

07 62 48 92 33

Possibilité de conjuguer visite du prieuré et de l’église .

Prieuré de la Jaillette Louvaines Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 62 48 92 33 prieuredelajaillette@gmail.com

English :

Discover the Jaillette priory in LouvainesEuropean Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Priorat La Jaillette in LouvainesEuropäische Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite il priorato di Jaillette in LouvainesGiornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el priorato de Jaillette en las Jornadas Europeas del Patrimonio de Lovaina los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Prieuré de la Jaillette à Louvaines Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme Anjou bleu