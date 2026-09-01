Journées Européennes Patrimoine – Prieuré de la Jaillette à Louvaines Prieuré de la Jaillette Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de la Jaillette · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes Patrimoine – Prieuré de la Jaillette à Louvaines
Prieuré de la Jaillette Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le prieuré de la Jaillette à LouvainesJournées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
Le Prieuré de la Jaillette – ou l’abbaye – est le seul prieuré du 13ème siècle en Pays de la Loire à posséder la majorité de ses éléments architecturaux de l’époque de sa construction. Découverte de la salle capitulaire, du dortoir des moines et du cloître.
Visite guidée avec un départ toutes les heures. Durée :1h
Possibilité de conjuguer visite du prieuré et de l’église .
Prieuré de la Jaillette Louvaines Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 62 48 92 33
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English :
Discover the Priory of La Jaillette in Louvaines during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Prieuré de la Jaillette à Louvaines Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu
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