Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou) La Pouëze Erdre-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · La Pouëze · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou)
La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’ancienne machinerie de l’entreprise IRONA lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
>17bis, rue des ardoisières
En complément de la visite de la Carrée ardoisière, découverte de la salle des machines devenue tiers-lieu, avec projection d’un film explicatif
En partenariat avec l’association « Si La Pouëze m’était contée »
Samedi et dimanche // 14h30 à 17h
Gratuit .
La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 96 72 officedetourisme@anjoubleu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the historic machinery of the IRONA company during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Église Saint-Victor de La Pouëze, Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Chevalement à La Pouëze, Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Chapelle Sainte-Émérance à La Pouëze, 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou) Cimetière Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026