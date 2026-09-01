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Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou) La Pouëze Erdre-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · La Pouëze · Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Pouëze
Adresse
17bis rue des Ardoisières
Ville
49370 Erdre-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou)

La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’ancienne machinerie de l’entreprise IRONA lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
>17bis, rue des ardoisières
En complément de la visite de la Carrée ardoisière, découverte de la salle des machines devenue tiers-lieu, avec projection d’un film explicatif
En partenariat avec l’association « Si La Pouëze m’était contée »
Samedi et dimanche // 14h30 à 17h
Gratuit   .

La Pouëze 17bis rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 96 72  officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Discover the historic machinery of the IRONA company during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine – Salle des machines – Machinerie Irona – La Pouëze (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu

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