Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois

Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher

1 Place de la République Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, pour leur 42e édition, les journées européennes du patrimoine offriront la possibilité de découvrir les richesses de notre territoire.

Pour ces deux jours placés sur le thème du Patrimoine architectural , venez à l’Hôtel du département de Blois (samedi et dimanche de 15h à 18h), au programme visites guidées de l’ancien couvent (samedi à 16h et dimanche à 16h45) Remontez le temps en visitant l’ancien couvent du XVIIe siècle, aujourd’hui siège du Conseil départemental, et découvrez à travers récits et anecdotes, la vie quotidienne des visitandines, premières occupantes de ces lieux. Visite libre des expositions « Couleurs du Loir-et-Cher » & « Architecture et sport ». Animation musicale » le Banquet du Roy » (dimanche à 15h30). Espace ludique adultes & enfants avec jeux anciens en bois et coloriage enfants .

1 Place de la République Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 43 68 manon.corbeau@departement41.fr

English :

On Saturday September 20 and Sunday September 21, the 42nd edition of the European Heritage Days will give you the opportunity to discover the treasures of our region.

German :

Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September bieten die Europäischen Tage des Denkmals zum 42. Mal die Möglichkeit, die Reichtümer unserer Region zu entdecken.

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre, per la 42ª volta, le Giornate Europee del Patrimonio saranno l’occasione per scoprire i tesori della nostra regione.

Espanol :

El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, por 42ª vez, las Jornadas Europeas del Patrimonio serán la ocasión de descubrir los tesoros de nuestra región.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois a été mis à jour le 2025-07-03 par Conseil Départemental 41