JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Visites guidées du Musée les deux jours à 10h30 et 15h30 (gratuit)

Samedi 20 à 14h30 Spectacle « Parole d’un paysan normand »

Dimanche 21 à 14h30 Spectacle « Je ne sais pas en corps »

Gratuit Tout public

.

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS AT THE MUSÉE DE CERDAGNE

Saturday 20th and Sunday 21st September

Guided tours of the Museum on both days at 10:30 am and 3:30 pm (free)

Saturday 20 at 2:30pm Show « Parole d’un paysan normand » (Word of a Norman farmer)

Sunday 21 at 2:30 pm Show « Je ne sais pas en corps » (« I don’t know about bodies »)

Free All audiences

German :

EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES IM MUSEUM VON CERDANYA

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September

Führungen durch das Museum an beiden Tagen um 10.30 und 15.30 Uhr (kostenlos)

Samstag, 20. um 14.30 Uhr Schauspiel « Parole d’un paysan normand » (Das Wort eines normannischen Bauern)

Sonntag, 21. um 14.30 Uhr Aufführung « Je ne sais pas en corps » (Ich weiß nicht, was ein Körper ist)

Kostenlos Für jedes Publikum

Italiano :

GIORNATE DEL PATRIMONIO EUROPEO AL MUSEO DI CERDAGNE

Sabato 20 e domenica 21 settembre

Visite guidate al Museo in entrambi i giorni alle 10.30 e alle 15.30 (gratuite)

Sabato 20 alle 14.30 Spettacolo « Parole d’un paysan normand » (Le parole di un contadino normanno)

Domenica 21 alle 14.30 Spettacolo « Je ne sais pas en corps » (« Non so nulla dei corpi »)

Gratuito Aperto a tutti

Espanol :

JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO EN EL MUSÉE DE CERDAGNE

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Visitas guiadas al Museo ambos días a las 10.30 y a las 15.30 h (gratuitas)

Sábado 20 a las 14.30 h Espectáculo « Parole d’un paysan normand » (Palabras de un campesino normando)

Domingo 21 a las 14.30 h Espectáculo « Je ne sais pas en corps » (« No sé nada de cuerpos »)

Gratuito Abierto a todos

L’événement JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-08-30 par OTC PYRENEES CERDAGNE