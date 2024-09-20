JOURNÉES EUROPENNES DU PATRIMOINE AUTOUR DE LL’ÉGLISE ET DE LA CURE DE L’ABBÉ POURCHER Saint-Martin-de-Boubaux

La cure Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Début : 2024-09-20 14:30:00

fin : 2024-09-20 18:00:00

2024-09-20 2025-09-21

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Nature et Patrimoine » vous invite à des visites commentées autour de l’église et de la cure de l’abbé Pourcher.

-maison de l’écriture

-architecture de schiste, petit patrimoine bâti

-parcours de découverte de la fauneet de la flore ( haie mellifère)

-présentation du projet de restauration du presbytère

Sur un promontoire, un ensemble de quatre bâtiments du début du XIXe siècle l’église, la petite école, le presbytère et un petit bâtiment agricole. L’abbé Pourcher y a vécu de 1873 à 1900 et a écrit, imprimé et édité, parmi d’autres recueils l’ Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu qui fait encore référence.

Au programme de la visite

Accueil commenté dans et autour des bâtiments de l’église et de la cure

-parcours de découverte de la faune (colonie de petits rhinolophes) et de la flore ( haie mellifère)

-présentation du projet de restauration du presbytère soutenu par une souscription de la Fondation du Patrimoine .

La cure Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 07 11 52 58

English :

For the European Heritage Days, the « Nature et Patrimoine » association invites you to take part in guided tours of the church and Abbé Pourcher’s curacy.

-house of writing

-schist architecture, small built heritage

-fauna and flora discovery trail (melliferous hedge)

-presentation of the presbytery restoration project

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt der Verein « Nature et Patrimoine » Sie zu kommentierten Führungen rund um die Kirche und das Pfarrhaus von Abbé Pourcher ein.

-haus der Schrift

-schieferarchitektur, kleines bauliches Erbe

-entdeckungsreise der Fauna und Flora ( Honighecke)

-vorstellung des Projekts zur Restaurierung des Pfarrhauses

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione « Nature et Patrimoine » vi invita a partecipare alle visite guidate della chiesa e della cura dell’Abbé Pourcher.

-casa della scrittura

-architettura scistosa, piccolo patrimonio costruito

-percorso di scoperta della fauna e della flora (siepe mellifera)

-presentazione del progetto di restauro del presbiterio

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación « Nature et Patrimoine » le invita a realizar visitas guiadas a la iglesia y al curato del abate Pourcher.

-casa de la escritura

-arquitectura de esquisto, pequeño patrimonio construido

-recorrido de descubrimiento de la fauna y la flora (seto melífero)

-presentación del proyecto de restauración del presbiterio

