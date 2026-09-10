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JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE EXPOSITION NOGAR BELLANCE, Sainte-Marie, Sainte-Marie

dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Marie

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE EXPOSITION NOGAR BELLANCE, Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sainte-Marie
Adresse
Sainte-Marie Martinique
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE EXPOSITION NOGAR BELLANCE Samedi 19 septembre, 18h00 Sainte-Marie Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Vernissage de l’exposition « Langaj tanbou » de Nogar Bellance à la Maison de la Vannerie.

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