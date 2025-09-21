Journées Europénnes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny

Journées Europénnes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny dimanche 21 septembre 2025.

Le Bourg Saint-Germain-de-Martigny Orne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

A l’occasion des journées du Patrimoine 2025, l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Germain de Martigny propose une présentation des restaurations effectuées depuis 2022 et actuellement en cours, afin de montrer la dynamique collective nécessaire à tout projet de restauration et de mettre en avant quelques métiers artisanaux et artistiques.

L’église sera ouverte et des bénévoles seront présents pour présenter, détailler et répondre aux éventuelles interrogations des visiteurs.

Des panneaux illustratifs seront exposés. .

Le Bourg Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

