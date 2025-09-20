Journées Europpéennes du Patrimoine à la maison du Potier Montrevault-sur-Èvre

2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées, animations et exposition de poteries fuiletaises.

Visites guidées, animations et exposition de poteries fuiletaises.

– Boutique ouverte de 14h00 à 18h00, visite libre. Sans réservation

– Modelage libre en continu de 14h00 à 18h00 (gratuit, en autonomie). Sans réservation

– Visite du musée en autonomie 14h00-18h00 (hors visite guidée). Sans réservation

Tarif plein 4€

Tarif réduit (PMR, demandeur d’emploi, étudiant) 3.50€

Tarif enfant (3-16 ans) 2€

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 10€

– Visite guidée du musée de 15h00 à 16h00, sur réservation. (3 pers. min., 15 pers. max.)

Tarif plein 6€

Tarif réduit (PMR, demandeur d’emploi, étudiant) 5.50€

Tarif enfant (3-16 ans) 4€

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 16€

En dessous de 3 inscriptions nous annulons la visite.

– Atelier modelage d’un pot et décoration, 1H00, de 16h30 à 17h30, sur réservation. (3 pers. min., 15 pers. max.) -A partir de 6 ans

Tarif 10€/personne

Option de cuisson +2.50€/objet

Attention, il y a un délais d’1 mois avant de pouvoir récupérer vos pièces cuites (séchage et cuisson). Cela vous engage à revenir les chercher à la Maison du Potier.

Vous souhaitez repartir avec votre création sans la faire cuire, prévoyez un contenant pour le transport.

En dessous de 3 inscriptions nous annulons l’atelier.

– Vente exceptionnelle

A l’occasion des 2 ans du four à bois de la Maison du Potier, construit lors d’un chantier participatif, plusieurs céramistes usagers de ce four vendront leurs pièces lors du défournement le dimanche de 14h à 18h.

En amont, les céramistes enfourneront et cuiront dans le four à bois le jeudi 18 et vendredi 19 Informations à venir sur notre site internet

https://www.maisondupotier.net/fr/

– Exposition (gratuit)

En partenariat avec l’association du Patrimoine Fuiletaise, une exposition de plusieurs poteries anciennes, appartenant à des habitants locaux, sera présentée dans la salle d’exposition de la Maison du Potier le samedi et dimanche de 14h à 18h. .

maisondupotier49@gmail.com

English :

European Heritage Days Guided tours, activities and exhibition of Fuilet pottery.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes Geführte Besichtigungen, Animationen und Ausstellung von Töpferwaren aus Fuilet.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio Visite guidate, attività e mostra di ceramiche di Fauillet.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Visitas guiadas, actividades y exposición de cerámica de Fauillet.

