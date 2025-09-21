Journées Europpéennes du Patrimoine concert d’Orgue Plougastel-Daoulas

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Après une visite du Calvaire et une présentation de l’orgue, un florilège d’œuvres de compositeurs du XVIIIe au XXIe siècle sera interprété à l’église Saint Pierre. .

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

