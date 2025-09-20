JOURNEES EUROPPEENNES DU PATRIMOINE VISITE CHÂTEAU DU CHAMP Altier

Route de Mende à Villefort Altier Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Participation libre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Le château est ouvert à la visite que pour les Journées du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le château du Champ est situé sur un éperon rocheux qu’entoure la rivière Altier. Il est parfaitement visible en contrebas de la RD 901 qui relie Mende à Bagnols les Bains et Villefort, un km avant le village d’Altier en venant de Mende. Il est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Nous vous invitons à découvrir cet endroit chargé d’histoire, de poésie et d’architecture médiévale, souvent modifiée par la suite. Des panneaux informatifs sont disposés tout le long du chemin pour expliquer les particularités du site.

Route de Mende à Villefort Altier 48800 Lozère Occitanie

English :

The château is only open to visitors for the Heritage Days, Saturday September 20 and Sunday September 21, from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm

German :

Das Schloss ist nur am Tag des offenen Denkmals am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September von 10-12 Uhr und 14-17 Uhr für Besucher geöffnet

Italiano :

Il castello è aperto ai visitatori solo per le Giornate del Patrimonio, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Espanol :

El castillo sólo podrá visitarse durante las Jornadas del Patrimonio, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas

