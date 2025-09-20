Journées Eurpéennes du Patrimoine Visites guidées du Château de Poyanne Poyanne

Journées Eurpéennes du Patrimoine Visites guidées du Château de Poyanne

220 Place Gratien de Lerm Poyanne Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Château de Poyanne Journées Européennes du Patrimoine 20 & 21 septembre

Deux jours exceptionnels !

– 2 salles ouvertes pour la 1ère fois

– Portraits des seigneurs exposés

– Visite de l’église & de l’architecture du château

– Documents inédits et médiateurs passionnés

Visites gratuites

Plongez dans l’histoire du Château de Poyanne !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Poyanne se dévoile les 20 et 21 septembre. Venez vivre deux jours uniques à la découverte d’un patrimoine méconnu

– Deux salles intérieures dévoilées au public pour la première fois,

– Exposition inédite des portraits des seigneurs de Poyanne,

– Visite guidée de l’église du village,

– Balade autour du château pour percer les secrets de son architecture, cousine de celle du célèbre château de Cheverny,

– Documents rares et médiateurs passionnés pour vous faire revivre l’histoire de ce lieu chargé de mémoire.

Des visites gratuites, accessibles à tous, pour voyager dans le temps et percer les mystères d’un château landais exceptionnel.

Ne manquez pas ce rendez-vous patrimonial hors du commun !

Réservation conseillée au 05 58 98 58 50 contact@chalosse.fr .

220 Place Gratien de Lerm Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50

English : Journées Eurpéennes du Patrimoine Visites guidées du Château de Poyanne

Château de Poyanne ? European Heritage Days September 20 & 21

Two exceptional days!

– 2 rooms open for the 1st time

– Lords? portraits on display

– Visit of the church & the architecture of the château

– Never-before-seen documents and enthusiastic mediators

Free tours

German : Journées Eurpéennes du Patrimoine Visites guidées du Château de Poyanne

Schloss Poyanne ? Europäische Tage des Kulturerbes 20. & 21. September

Zwei außergewöhnliche Tage!

– 2 Räume zum ersten Mal geöffnet

– Porträts der Herrscher werden ausgestellt

– Besichtigung der Kirche & der Architektur des Schlosses

– Unveröffentlichte Dokumente und leidenschaftliche Vermittler

Kostenlose Besuche

Italiano :

Castello di Poyanne? Giornate europee del patrimonio 20 e 21 settembre

Due giorni eccezionali!

– 2 sale aperte per la prima volta

– Ritratti dei signori in mostra

– Visita della chiesa e dell’architettura del castello

– Documenti inediti e guide appassionate

Visite gratuite

Espanol : Journées Eurpéennes du Patrimoine Visites guidées du Château de Poyanne

Castillo de Poyanne ? Jornadas Europeas del Patrimonio 20 y 21 de septiembre

¡Dos días excepcionales!

– 2 salas abiertas por 1ª vez

– Retratos de los señores expuestos

– Visita a la iglesia y a la arquitectura del castillo

– Documentos inéditos y guías entusiastas

Visitas gratuitas

