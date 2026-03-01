Journées familles Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Place Julia Pont-Aven

Journées familles Jean Painlevé, les pieds dans l’eau

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Envie d’une sortie au musée en famille? Cette journée est faite pour vous. Différentes animations sont proposée pour tous les âges et tous les goûts.

Atelier entre ados Silence, on bruite à 14h30

Après une découverte de l’univers de Jean Painlevé, initiez-vous au bruitage et à des expérimentations autour du son. Comment reproduire les bruits d’une crevette qui se déplace sur le sable, les mouvements tentaculaires de la pieuvre, les rebonds poétiques d’une acera ? Expérimentez, imaginez et repartez avec votre scène de film sonorisée.

Atelier proposé avec l’UFFEJ Bretagne (Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse).

Durée 2h.

Tarif 5 € par ado (comprenant l’entrée du musée)

Sur réservation via la billetterie en ligne.

À partir de 10 ans. .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

