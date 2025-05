Journées fermes en fête GAEC Chimounet – TREBONS Trébons, 7 juin 2025 08:00, Trébons.

Hautes-Pyrénées

Journées fermes en fête GAEC Chimounet TREBONS 54B Rue des Pyrénées Trébons Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-07 08:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

2025-06-07

Visite de la ferme à 9h, 11h, 14h et 16h. Ces visites seront accompagnées de dégustations de produits de saison.

Vente directe de produits de la ferme.

Possibilité de pique-niquer au bord de la rivière.

TREBONS 54B Rue des Pyrénées

Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 65 63 99 gaecchimounet@gmail.com

English :

Farm visits at 9am, 11am, 2pm and 4pm. These visits will be accompanied by tastings of seasonal produce.

Direct sale of farm products.

Picnic by the river.

German :

Besichtigung des Bauernhofs um 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Diese Besuche werden von Kostproben der Saisonprodukte begleitet.

Direktverkauf von Produkten des Bauernhofs.

Möglichkeit zum Picknick am Flussufer.

Italiano :

Visite della fattoria alle 9.00, 11.00, 14.00 e 16.00. Queste visite saranno accompagnate da degustazioni di prodotti di stagione.

Vendita diretta dei prodotti della fattoria.

Picnic in riva al fiume.

Espanol :

Visitas a la granja a las 9.00, 11.00, 14.00 y 16.00 horas. Estas visitas irán acompañadas de degustaciones de productos de temporada.

Venta directa de productos de la granja.

Picnic junto al río.

