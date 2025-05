Journées fermes en fête Les confitures de Solange – SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan, 8 juin 2025 10:00, Campan.

Hautes-Pyrénées

Journées fermes en fête Les confitures de Solange SAINTE MARIE DE CAMPAN 100 Route du Peyras Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

Dimanche 8 juin, de 10h à 19h

Visite de notre jardin le matin et l’après -midi

Dégustation et ventes de nos confitures, chutneys, pesto et autres douceurs

Crêpes à la vente toute la journée pour satisfaire vos envies gourmandes

Apéritif offert à midi Profitez d’un moment convivial pour venir échanger avec nous

Exposition L’eau dans la vallée du Haut Adour.

Découvrez comment l’eau a façonné notre vallée au fil des ans à travers une exposition captivante.

Admirez également les aquarelles réalisées par les aquarellistes de Campan sur ce même thème

lieu 100 route du Peyras Campan Rimoula .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 100 Route du Peyras

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83 lesconfituresdesolange@orange.com

English :

Sunday, June 8, 10 a.m. to 7 p.m.

Morning and afternoon visits to our garden

Tastings and sales of our jams, chutneys, pesto and other delicacies

Pancakes for sale all day to satisfy your sweet tooth

Aperitif offered at lunchtime: enjoy a convivial moment to chat with us

Exhibition: Water in the Haut Adour valley.

Discover how water has shaped our valley over the years through a captivating exhibition.

You can also admire the watercolors created by Campan?s watercolorists on the same theme

German :

Sonntag, 8. Juni, von 10 bis 19 Uhr

Besichtigung unseres Gartens am Vormittag und am Nachmittag

Verkostung und Verkauf unserer Marmeladen, Chutneys, Pesto und anderer Leckereien

Den ganzen Tag über werden Crêpes verkauft, um Ihre Gaumenfreuden zu befriedigen

Aperitif am Mittag: Genießen Sie einen geselligen Moment und tauschen Sie sich mit uns aus

Ausstellung: Das Wasser im Tal des Haut Adour.

Entdecken Sie in einer spannenden Ausstellung, wie das Wasser unser Tal im Laufe der Jahre geformt hat.

Bewundern Sie auch die Aquarelle, die die Aquarellisten von Campan zu diesem Thema gemalt haben

Italiano :

Domenica 8 giugno, dalle 10.00 alle 19.00:

Visite mattutine e pomeridiane al nostro giardino

Degustazioni e vendita delle nostre marmellate, chutney, pesto e altre prelibatezze

Vendita di frittelle per tutto il giorno per soddisfare la vostra voglia di dolcezza

Aperitivo offerto a mezzogiorno: godetevi un momento di convivialità per venire a chiacchierare con noi

Mostra: L’acqua nella valle dell’Haut Adour.

Scoprite come l’acqua ha plasmato la nostra valle nel corso degli anni in questa mostra accattivante.

Potrete anche ammirare gli acquerelli realizzati dagli acquerellisti di Campan sullo stesso tema

Espanol :

Domingo 8 de junio, de 10.00 a 19.00 horas:

Visitas por la mañana y por la tarde a nuestro huerto

Degustaciones y venta de nuestras mermeladas, chutneys, pesto y otras delicias

Venta de crepes durante todo el día para satisfacer a los más golosos

Aperitivo ofrecido a mediodía: disfrute de un momento de convivencia para venir a charlar con nosotros

Exposición: El agua en el valle del Haut Adour.

Descubra cómo el agua ha modelado nuestro valle a lo largo de los años en esta cautivadora exposición.

También podrá admirar las acuarelas realizadas por los acuarelistas de Campan sobre el mismo tema

