Journees festive au chateau de Busset – Chateau de busset Busset 21 juin 2025 11:00

Allier

Journees festive au chateau de Busset Chateau de busset 1 place du chateau Busset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Journees festive au chateau de Busset le 21 et 22 juin fete de la musique et pique nique en blanc le 22 dans les jardins

Chateau de busset 1 place du chateau

Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 47 41

English :

Festive days at the Chateau de Busset on June 21 and 22: music festival and white picnic in the gardens on the 22nd

German :

Journees festives au chateau de Busset le 21 et 22 juin fete de la musique et pique nique en blanc le 22 dans les jardins

Italiano :

Giornate di festa al Castello di Busset il 21 e il 22 giugno: festival musicale e picnic in bianco nei giardini il 22

Espanol :

Jornadas festivas en el castillo de Busset los días 21 y 22 de junio: festival de música y picnic blanco en los jardines el día 22

L’événement Journees festive au chateau de Busset Busset a été mis à jour le 2025-06-10 par Vichy Destinations