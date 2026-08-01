JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE à la sortie du village Melles

jeudi 13 août 2026 · à la sortie du village · Melles

Informations pratiques

Melles

JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE

à la sortie du village JARDIN BOTANIQUE Melles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:30:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

12h30 Apéro tapas (sur inscription)

15h30 concours de gâteaux (sur inscription).

En lien avec la fête du village. .

à la sortie du village JARDIN BOTANIQUE Melles 31440 Haute-Garonne Occitanie jardinbot.melles31@sfr.fr

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English :

12:30 p.m.: Tapas reception (registration required)

3:30 p.m.: Cake contest (registration required).

L’événement JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE Melles a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE