JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE à la sortie du village Melles
jeudi 13 août 2026 · à la sortie du village · Melles
Informations pratiques
Melles
JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE
à la sortie du village JARDIN BOTANIQUE Melles Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:30:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
12h30 Apéro tapas (sur inscription)
15h30 concours de gâteaux (sur inscription).
En lien avec la fête du village. .
à la sortie du village JARDIN BOTANIQUE Melles 31440 Haute-Garonne Occitanie jardinbot.melles31@sfr.fr
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English :
12:30 p.m.: Tapas reception (registration required)
3:30 p.m.: Cake contest (registration required).
L’événement JOURNÉES FESTIVE AU JARDIN BOTANIQUE Melles a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE