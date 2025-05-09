Journées festives au domaine

656 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13

Nous sommes viticulteurs à Saint Nicolas de Bourgueil, au cœur de la Vallée de la Loire.

Vignerons de père en fils depuis 3 générations, nous produisons des vins rouges et du rosé AOC Saint Nicolas de Bourgueil.

Notre domaine s’étend sur 30 hectares.

Au plaisir de vous faire visiter notre cave.

Nous sommes viticulteurs à Saint Nicolas de Bourgueil, au cœur de la Vallée de la Loire.

Vignerons de père en fils depuis 3 générations, nous produisons des vins rouges et du rosé AOC Saint Nicolas de Bourgueil.

Notre domaine s’étend sur 30 hectares.

Au plaisir de vous faire visiter notre cave. .

656 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 81 19 contact@jeancharlesbruneau.fr

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English :

We are winegrowers in Saint Nicolas de Bourgueil, in the heart of the Loire Valley.

Winegrowers from father to son for 3 generations, we produce AOC Saint Nicolas de Bourgueil red and rosé wines.

Our estate covers 30 hectares.

We look forward to showing you around our cellar.

L’événement Journées festives au domaine Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE