Journées festives au domaine Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Journées festives au domaine Saint-Nicolas-de-Bourgueil mercredi 6 mai 2026.
Journées festives au domaine
656 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13
Nous sommes viticulteurs à Saint Nicolas de Bourgueil, au cœur de la Vallée de la Loire.
Vignerons de père en fils depuis 3 générations, nous produisons des vins rouges et du rosé AOC Saint Nicolas de Bourgueil.
Notre domaine s’étend sur 30 hectares.
Au plaisir de vous faire visiter notre cave.
Nous sommes viticulteurs à Saint Nicolas de Bourgueil, au cœur de la Vallée de la Loire.
Vignerons de père en fils depuis 3 générations, nous produisons des vins rouges et du rosé AOC Saint Nicolas de Bourgueil.
Notre domaine s’étend sur 30 hectares.
Au plaisir de vous faire visiter notre cave. .
656 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 81 19 contact@jeancharlesbruneau.fr
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English :
We are winegrowers in Saint Nicolas de Bourgueil, in the heart of the Loire Valley.
Winegrowers from father to son for 3 generations, we produce AOC Saint Nicolas de Bourgueil red and rosé wines.
Our estate covers 30 hectares.
We look forward to showing you around our cellar.
L’événement Journées festives au domaine Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE