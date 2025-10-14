JOURNÉES FRANCE SERVICE Place du Pré Commun La Canourgue

JOURNÉES FRANCE SERVICE Place du Pré Commun La Canourgue mardi 14 octobre 2025.

Place du Pré Commun Bureaux de France Service La Canourgue Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Début : 2025-10-14 14:00:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

2025-10-14

A l’occasion des journées France Services, France service La Canourgue vous donne rendez-vous dans leurs locaux de 14h à 16h avec le CCSS 48 tournée numérique « Appli carte vitale » .

Place du Pré Commun Bureaux de France Service La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 86 99 franceservices@la-canourgue.com

English :

On the occasion of the France Services days, France service La Canourgue invites you to meet the CCSS 48 digital tour « Appli carte vitale » on their premises from 2pm to 4pm

German :

Anlässlich der France Services Days gibt Ihnen France service La Canourgue in ihren Räumlichkeiten von 14 bis 16 Uhr einen Termin mit dem CCSS 48 Digitale Tour « Appli carte vitale »

Italiano :

Nell’ambito delle giornate di France Services, France service La Canourgue vi invita a visitare i suoi locali dalle 14:00 alle 16:00 con il tour digitale CCSS 48 « Appli carte vitali »

Espanol :

En el marco de las jornadas France Services, France service La Canourgue le invita a visitar sus instalaciones de 14:00 a 16:00 con la visita digital CCSS 48 « Appli carte vitale »

