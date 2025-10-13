Journées France Services Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2025-10-13 14:00:00

fin : 2025-10-13 16:00:00

2025-10-13 2025-10-15 2025-10-17

3 rencontres thématiques organisées par la France Services de la 3CFG lundi 13/10 de 14h à 16h sensibilisation sur les arnaques avec la gendarmerie de Pithiviers. Mercredi 15, de 10h à 16h point retraite avec la CARSAT. Vendredi 17, de 9h à 12h A la rencontre des habitants. (voir + de détail sur l’affiche). .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 69 31 13

