Journées France Services Lorris

3 rencontres thématiques organisées par la France Services de la 3CFG Jeudi 9 de 10h à 16h point retraite avec la CARSAT. Lundi 13, de 15 à 18h réunion d’information du SMICTOM. mardi 14, de 14 à 16h sensibilisation sur les arnaques avec la gendarmerie de Pithiviers. (voir + de détail sur l’affiche). .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 17 39
