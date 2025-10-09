Journées France Services Lorris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-13 2025-10-14

3 rencontres thématiques organisées par la France Services de la 3CFG Jeudi 9 de 10h à 16h point retraite avec la CARSAT. Lundi 13, de 15 à 18h réunion d’information du SMICTOM. mardi 14, de 14 à 16h sensibilisation sur les arnaques avec la gendarmerie de Pithiviers. (voir + de détail sur l’affiche). .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 17 39

