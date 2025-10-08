Journées France Services Nogent-sur-Vernisson
Journées France Services Nogent-sur-Vernisson mercredi 8 octobre 2025.
Journées France Services
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08 11:30:00
Date(s) :
2025-10-08
Journées France Services
A l’occasion de ses portes ouvertes, la France Services vous présente ses missions. Une rencontre conviviale à ne pas manquer. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 69 31 13
English :
France Services Days
German :
France Services Days
Italiano :
Giornate dei servizi in Francia
Espanol :
Jornadas de Servicios en Francia
L’événement Journées France Services Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD