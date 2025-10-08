Journées France Services Nogent-sur-Vernisson

Journées France Services Nogent-sur-Vernisson mercredi 8 octobre 2025.

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

2025-10-08

A l’occasion de ses portes ouvertes, la France Services vous présente ses missions. Une rencontre conviviale à ne pas manquer. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 69 31 13

