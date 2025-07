JOURNÉES GALLO-ROMAINES Rom

JOURNÉES GALLO-ROMAINES Rom samedi 19 juillet 2025.

1place de l’église Rom Deux-Sèvres

Tarif : – – 2.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-19

Vivez un temps historique en Mellois !

Grâce aux associations Via Romana, Taifali et Fabri Tignuarii, tout au long du week-end, vous allez pouvoir vivre dans un camp et une rue romaine reconstitués.

Découvrir l’artisanat, la taille de pierre, les jeux Gallo-romains, les recrutements militaire, la construction d’éléments d’architecture comme à l’époque romaine.

A Rauranum, Rom, vous deviendrez Romaines et Romains.

Le ticket donne accès au musée.

Petite restauration et boissons sur place. .

1place de l’église Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee-rauranum@melloisenpoitou.fr

