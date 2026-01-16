Journées Gonflées

Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Les Journées Gonflées reviennent à Vignot !

Retrouvez

– Un parc de structures gonflables pour tous les âges

– Une mascotte pour faire rire petits et grands

– Des gourmandises & buvette sur place

Si vous le souhaitez, il est possible de réserver un anniversaire avec différentes formules.

Tout est prévu pour que les enfants passent un moment magique, sans oublier les parents

prenez le temps de vous détendre autour d’un bon café ou d’un chocolat chaud et de déguster de bonnes crêpes faites maison.

Infos & réservations 07 45 24 99 55

Ou via Messenger Fa’MEUSE LocTout public

.

Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 45 24 99 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Journées Gonflées return to Vignot!

Discover

– An inflatable park for all ages

– A mascot to make young and old laugh

– Snacks and refreshments on site

If you wish, you can book a birthday party with different formulas.

Everything is planned to ensure that the children have a magical time, not forgetting the parents:

take time to relax over a cup of coffee or hot chocolate, and enjoy some delicious homemade crêpes.

Info & reservations: 07 45 24 99 55

Or via Messenger: Fa’MEUSE Loc

L’événement Journées Gonflées Vignot a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS