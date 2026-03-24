Journées gourmandes de Pâques Musée du Foie Gras Frespech

Journées gourmandes de Pâques

Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

De 10h à 18h Visite libre

10h Démonstrations de cuisine

12h30: Apéro musical offert

14h Visite guidée et dégustation

15h Démonstrations de cuisine

Animations pour les enfants toute la journée et quête des œufs de pâques.

Au programme

De 10h à 18h Visite libre du Musée du Foie Gras

10h Démonstrations de cuisine (découpe du canard et cuisine du Foie Gras poêlé, cuisson des magrets à la pierre de sel)

12h30: Apéro musical offert

14h Visite guidée du Musée et dégustation

15h Démonstrations de cuisine (œufs brouillés aux truffes, aiguillettes de canard moutarde et olives, fabrication de la tourtière)

Animations pour les enfants toute la journée et quête des œufs de pâques. .

Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24

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English : Journées gourmandes de Pâques

10 am to 6 pm: Open house

10am: Cooking demonstrations

12:30 pm: Musical aperitif

2pm: Guided tour and tasting

3pm: Cooking demonstrations

Children’s entertainment all day and Easter egg hunt.

L’événement Journées gourmandes de Pâques Frespech a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot