Journées gourmandes de Pâques Musée du Foie Gras Frespech
Journées gourmandes de Pâques Musée du Foie Gras Frespech samedi 4 avril 2026.
Journées gourmandes de Pâques
Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
De 10h à 18h Visite libre
10h Démonstrations de cuisine
12h30: Apéro musical offert
14h Visite guidée et dégustation
15h Démonstrations de cuisine
Animations pour les enfants toute la journée et quête des œufs de pâques.
Au programme
De 10h à 18h Visite libre du Musée du Foie Gras
10h Démonstrations de cuisine (découpe du canard et cuisine du Foie Gras poêlé, cuisson des magrets à la pierre de sel)
12h30: Apéro musical offert
14h Visite guidée du Musée et dégustation
15h Démonstrations de cuisine (œufs brouillés aux truffes, aiguillettes de canard moutarde et olives, fabrication de la tourtière)
Animations pour les enfants toute la journée et quête des œufs de pâques. .
Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24
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English : Journées gourmandes de Pâques
10 am to 6 pm: Open house
10am: Cooking demonstrations
12:30 pm: Musical aperitif
2pm: Guided tour and tasting
3pm: Cooking demonstrations
Children’s entertainment all day and Easter egg hunt.
L’événement Journées gourmandes de Pâques Frespech a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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