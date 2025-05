Journées gourmandes portes-ouvertes maison moine – Rasey Xertigny, 7 juin 2025 10:00, Xertigny.

Venez découvrir le savoir-faire vosgiens. 3 journées gourmandes avec de nombreuses animations variées.

Sur place un marché de producteurs lorrains accueillant une trentaine d’exposants .

Au programme de ces deux journées

· visite de notre entreprise,

· promenades en charrette à la découverte de nos champs de rhubarbe.

· baptême en hélicoptère

· animation enfant (structure gonflable)

· balade à poneys

Restauration sur place le midi sans réservation. Animation assuré par Jean Pierre Roussel.Tout public

Rasey 1090 La Manche

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 83 78

English :

Come and discover the Vosges know-how. 3 gourmet days with many varied animations.

On the spot a market of Lorraine producers welcoming about thirty exhibitors.

On the program of these two days

– visit of our company,

– cart rides to discover our rhubarb fields.

– helicopter ride

– child animation (inflatable structure)

– pony ride

Catering on the spot at noon without reservation. Animation assured by Jean Pierre Roussel.

German :

Entdecken Sie das Know-how der Vogesen. drei Tage voller Gaumenfreuden mit zahlreichen abwechslungsreichen Animationen.

Auf dem Markt der lothringischen Produzenten finden Sie rund 30 Aussteller.

Das Programm dieser beiden Tage

– Besichtigung unseres Unternehmens,

– Planwagenfahrten zur Entdeckung unserer Rhabarberfelder.

– Taufe in einem Hubschrauber

– Kinderanimation (aufblasbare Struktur)

– Spaziergang auf Ponys

Verpflegung vor Ort am Mittag ohne Reservierung. Animation durch Jean Pierre Roussel.

Italiano :

Venite a scoprire il know-how dei Vosgi. 3 giornate gastronomiche con molte attività varie.

Sul posto un mercato di produttori lorenesi con una trentina di espositori.

Il programma di queste due giornate prevede

– visita della nostra azienda,

– gite in carrozza alla scoperta dei nostri campi di rabarbaro.

– un giro in elicottero

– animazione per bambini (struttura gonfiabile)

– passeggiate con i pony

Ristorazione in loco a pranzo senza prenotazione. Animazione a cura di Jean Pierre Roussel.

Espanol :

Venga a descubrir el saber hacer de los Vosgos. 3 jornadas gastronómicas con actividades muy variadas.

In situ, un mercado de productores loreneses con una treintena de expositores.

En el programa de estos dos días

– visita de nuestra empresa,

– paseos en carro para descubrir nuestros campos de ruibarbo.

– un paseo en helicóptero

– animación infantil (estructura hinchable)

– paseos en poni

Catering in situ a la hora del almuerzo sin reserva. Animación a cargo de Jean Pierre Roussel.

