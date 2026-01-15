Journées gourmandes Rando-grillades à La Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Journées gourmandes Rando-grillades à La Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 2 mai 2026.
La Guinguette de la Chopinière Rando Grillades
402 route de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique et gourmande au cœur du domaine. Partez pour une randonnée dans les vignes à 11h, profitez ensuite d’un repas avec des grillades et enfin partez pour une visite dans une cave troglodyte. Sur réservation.
Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique au cœur du domaine.
Partez pour une randonnée dans les vignes à 11h et profitez ensuite d’un repas avec des grillades, sur réservation.
La randonnée commentée est un excellent moyen de comprendre comment travaillent les vignerons à Saint-Nicolas de Bourgueil.
Les départs se font à 11h. Le maintien de cette animation dépend de la météo.
L’après-midi, une visite dans la cave troglodyte du domaine est prévue. 20 .
402 route de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided walk in the vineyards at 11:00 am.
Barbecue and French fries available on reservation.
Free tasting all day.
L’événement La Guinguette de la Chopinière Rando Grillades Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE