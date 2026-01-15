Journées gourmandes Rando-grillades à La Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil

La Guinguette de la Chopinière Rando Grillades

402 route de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique et gourmande au cœur du domaine. Partez pour une randonnée dans les vignes à 11h, profitez ensuite d’un repas avec des grillades et enfin partez pour une visite dans une cave troglodyte. Sur réservation.

La randonnée commentée est un excellent moyen de comprendre comment travaillent les vignerons à Saint-Nicolas de Bourgueil.

Les départs se font à 11h. Le maintien de cette animation dépend de la météo.

L’après-midi, une visite dans la cave troglodyte du domaine est prévue. 20 .

402 route de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com

English :

Guided walk in the vineyards at 11:00 am.

Barbecue and French fries available on reservation.

Free tasting all day.

