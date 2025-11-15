Journées gourmandes Vente des Vins 2025 Domaine Martin Dufour Chorey-les-Beaune

Journées gourmandes Vente des Vins 2025

Domaine Martin Dufour 4 A Rue des Moutots Chorey-les-Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous accueillir le 3eme week-end de novembre pour nos Portes Ouvertes au Domaine Martin Dufour à Chorey-lès-Beaune !

Un rendez-vous incontournable placé sous le signe du partage, de la gourmandise et de la convivialité.

Dates 15 et 16 novembre 2025

Lieu Domaine Martin Dufour Chorey-lès-Beaune

Horaires de 10h30 à 18h

Au programme

– Dégustation de nos vins du domaine

– Huîtres fraîches venues du littoral

– Viande d’autruche, canard, saucissons et bien d’autres spécialités

– Farine artisanale et produits du terroir

– Cognac et autres gourmandises à découvrir

Des producteurs venus de toute la France seront présents pour vous faire déguster leurs produits et partager leur passion.

Entrée libre Venez nombreux

Venez nombreux pour profiter d’un moment chaleureux et festif autour du vin et des saveurs de nos régions .

Domaine Martin Dufour 4 A Rue des Moutots Chorey-les-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 79 98 85 domaine@martin-dufour.com

English : Journées gourmandes 2025

German : Journées gourmandes Vente des Vins 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées gourmandes Vente des Vins 2025 Chorey-les-Beaune a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1