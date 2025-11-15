Journées gourmandes Vente des Vins 2025 Domaine Martin Dufour Chorey-les-Beaune
Journées gourmandes Vente des Vins 2025
Domaine Martin Dufour 4 A Rue des Moutots Chorey-les-Beaune Côte-d’Or
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous accueillir le 3eme week-end de novembre pour nos Portes Ouvertes au Domaine Martin Dufour à Chorey-lès-Beaune !
Un rendez-vous incontournable placé sous le signe du partage, de la gourmandise et de la convivialité.
Dates 15 et 16 novembre 2025
Lieu Domaine Martin Dufour Chorey-lès-Beaune
Horaires de 10h30 à 18h
Au programme
– Dégustation de nos vins du domaine
– Huîtres fraîches venues du littoral
– Viande d’autruche, canard, saucissons et bien d’autres spécialités
– Farine artisanale et produits du terroir
– Cognac et autres gourmandises à découvrir
Des producteurs venus de toute la France seront présents pour vous faire déguster leurs produits et partager leur passion.
Entrée libre Venez nombreux
Venez nombreux pour profiter d’un moment chaleureux et festif autour du vin et des saveurs de nos régions .
Domaine Martin Dufour 4 A Rue des Moutots Chorey-les-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 79 98 85 domaine@martin-dufour.com
