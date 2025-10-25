Journées Halloween Urbeis
Journées Halloween Urbeis samedi 25 octobre 2025.
Journées Halloween
1bis route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-11-01
Initiation et découverte du cheval jeux, chasse aux bonbons. Apportez votre plus beau déguisement !
Samedi 25 octobre pour les 7-11 ans (repas et goûter inclus).
Samedi 01er novembre pour les 4-6 ans (goûter inclus). .
1bis route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 26 66 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Halloween Urbeis a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé