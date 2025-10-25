Journées Halloween Urbeis

Journées Halloween Urbeis samedi 25 octobre 2025.

Journées Halloween

1bis route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25 2025-11-01

Initiation et découverte du cheval jeux, chasse aux bonbons. Apportez votre plus beau déguisement !

Samedi 25 octobre pour les 7-11 ans (repas et goûter inclus).

Samedi 01er novembre pour les 4-6 ans (goûter inclus). .

1bis route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 26 66 74

