Journées historiographiques « Storia è storie », scontri di Stòrichi in Tallà mediathèque Sainte-Lucie-de-Tallano samedi 8 novembre 2025.

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Fin : 2025-11-09T11:00:00 – 2025-11-09T15:00:00

Les 8 et 9 novembre 2025, la médiathèque de Santa-Lucia di Tallà proposera au public de l’Alta Rocca des tables rondes d’historiens, permettant d’appréhender le XVIIIème siècle à travers la vie et l’oeuvre de P. PAOLI.

Programme des Journées historiographiques, Storia è Storie, médiathèque du Couvent Saint François, Santa Lucia di Tallà :

1. Samedi 8 novembre, 10h : Paoli dans son temps : l’âge des révolutions (1776-1789). 1793. La diplomatie et les traités des années 1760

Antoine-Marie Graziani

David Feutry

Guillaume Frantzwa

Erick Miceli

Hugo Muraca

Modération Françoise Ducret

2. Samedi 8 novembre, 14h30 : Les Lumières, la méditerranée, et l’Europe

Vincent Haegelé

Laetitia De Witt

Philippe Audejean

Antonino De Francesco

Morération Erick Miceli, Charles-Eloi Vial

3. Dimanche 9 novembre, 11h : Images de Paoli

Isabelle Latour

Charles-Eloi Vial

Alexandre d’Oriano

David Chanteranne

Romain Marsily

Modération Patrice Gueniffey

L’08 è u 09 di nuvembri, a mediateca di Santa Lucia di Tallà prupunarà ‘ssi scontri di stòrichi.