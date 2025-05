Journées internationales des archives – Rochefort, 9 juin 2025 07:00, Rochefort.

A l’occasion de la Semaine internationale des archives, 5 acteurs du patrimoine rochefortais, avec la collaboration du Conseil de développement, s’associent pour proposer à tous des temps de découvertes.

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

English : International Archives Days

To mark International Archives Week, 5 heritage players in the Rochefort area, in collaboration with the Conseil de Développement, are joining forces to offer a range of discovery activities.

German : Internationale Archivtage

Anlässlich der Internationalen Woche der Archive schließen sich 5 Akteure des Kulturerbes von Rochefort in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsrat zusammen, um allen eine Zeit der Entdeckung zu bieten.

Italiano :

In occasione della Settimana Internazionale degli Archivi, 5 attori chiave del patrimonio di La Rochefort, in collaborazione con il Conseil de Développement, uniscono le forze per offrire a tutti una serie di attività.

Espanol :

Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, 5 agentes clave del patrimonio de La Rochefort, en colaboración con el Conseil de Développement, se unen para ofrecer una serie de actividades al alcance de todos.

